Heide allein zu Haus: Bei den Straußen hängt der Haussegen schief. Wegen der Vogelgrippe mussten Hahn Rezzo und seine drei Hennen Heide, Angela und Sabine eineinhalb Monate lang im Stall bleiben. Rezzo bekam einen Lagerkoller und hackte auf Heide herum. Nun steht die Henne abseits der Gruppe. Tierpfleger Marco Mehner macht sich Sorgen: Wird Hahn Rezzo Henne Heide wieder in sein Herz schließen? Krankes Knöpfchen: Professor Klaus Eulenberger ist zutiefst beunruhigt: Giraffendame Knöpfchen ist matt und frisst nicht mehr. Außerdem leidet sie an Verstopfung. Derartige Symptome deuten auf eine ernsthafte Krankheit hin. Wird Knöpfchen wieder auf die Beine kommen? Star im Schafspelz: Mit seinem großen Gehörn passte der neue Dallschafbock durch keine Stalltür. Doch seitdem ein neuer Eingang für ihn gebaut wurde, kann er in seinem Haus ein- und ausgehen, wie es ihm gefällt. Nun steht Tierpflegerin Martina Molch vor einer neuen Aufgabe: Für den stattlichen Bock muss ein Name mit Format gefunden werden. Wer wird das Rennen machen? Russel Crowe? Oder gar Johnny Depp? (Der 78. Teil folgt am 5. Juni.)