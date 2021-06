Elefant, Tiger & Co.

Für Raubtierpfleger Jörg Gräser eine gute Nachricht: Die drei kleinen Mähnenwölfe, vor sieben Wochen geboren, entwickeln sich prächtig. Gemeinsam mit Christa Bachmann und Michael Ernst untersucht Jörg den putzmunteren Nachwuchs. Einziger Schönheitsfehler: Die Mini-Wölfe haben keine Schwänze. Was ist passiert? Maus auf der Flucht: Micha Ernst und Marco Mehner wollen bei den Tüpfelgrasmäusen groß Reine machen. Bei der Gelegenheit soll auch der frisch geborene Nachwuchs inspiziert werden. Doch ein Jungtier hat daran kein Interesse und macht sich aus dem Staub. Marco und Micha haben ein Problem: Die Maus ist aus. Hoa lässt bitten: Elefantendame Hoa ziert sich. Für nichts in der Welt ist sie in den umgebauten Elefantenstall zu bekommen. Michael Tempelhoff muss sein ganzes Repertoire aufbieten. Doch wenn überhaupt, dann geht es nur zentimeterweise vor - und zurück. Wird sich Hoa zur Hausbesichtigung erweichen lassen?