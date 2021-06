Elefant, Tiger & Co.

Neue Verwandte: Papageidame Osca, Schützling von Christa Bachmann , hat einen jüngeren Bruder. Doch der macht der Vogelfamilie keine Ehre. Er ist das Sorgenkind und reißt sich die Federn raus. Christa Bachmann und Professor Eulenberger müssen eingreifen: Was tun? Kann Osca einen positiven Einfluss auf ihren Bruder ausüben? Familientherapie gegen den Federlass? Alte Feinde: Straußendame Heide hat keinen leichten Stand. Sie ist die Außenseiterin. Hahn Rezzo und seine Lieblingshennen Angela und Sabine hacken auf ihr herum. Tierpfleger Marco Mehner will trotzdem noch einen Versuch unternehmen, die Parteien zusammenzulassen. Ein Eiertanz auf politischem Parkett. Gibt es doch noch Frieden? Prügelknabe: Das Leben einer männlichen Hyäne ist karg. Nicht nur, dass die Frauen das Sagen haben - sie mopsen das Futter und werden auch gern mal handgreiflich. So sieht die Zukunft des jüngsten Sprosses im Leipziger Clan wenig spaßig aus. Als Jörg Gräser Löwen-Kot auf der Außenanlage verteilt, zeigt der Kleine großes Interesse. Kann ein "Hauch" von Löwe auf ihn abfärben?