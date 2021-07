Liebeszauber: Seitdem die beiden chinesischen Zwergwachteln des Leipziger Zoos gemeinsam eine Voliere bewohnen, sind sie wahre Turteltauben. Ununterbrochen stecken sie die Köpfe zusammen, putzen sich und sind einander sehr zugetan. Tierpfleger Dieter Georgi nutzt die Gunst der Stunde: Mit weichem Nistmaterial will er die beiden zu weiteren Taten animieren. Ob die Zwergwachteln der Aufforderung nachkommen? Liebeskummer: Die beiden Schneeleoparden Laura und Onegin können sich eigentlich nicht leiden. Seit Monaten leben sie in getrennten Käfigen. Damit ist nun Schluss: Tierpfleger Jörg Gräser und Tina Lässig führen die beiden Streithähne zusammen. Doch schon beim ersten Treffen der beiden Raubkatzen offenbart sich die ganze Misere: Laura ist zickig, Onegin ein echter Macho - kein Traumpaar also. Kann Onegin Lauras Herz dennoch erobern? Liebesentzug: Zebrahengst Gromit hatte sie alle - mit Folgen: Einige seiner acht Zebradamen sind jetzt trächtig. Da der Heißsporn immer noch keine Ruhe gibt, muss er ins Männerasyl. Eine gewichtige Aufgabe für Michael Ernst und seine Kollegen: Schließlich wiegt der Gestreifte fast eine halbe Tonne. Wird sich Gromit so einfach ausquartieren lassen?