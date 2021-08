Auf Männerjagd: Das Diamanttaubenweibchen ist schon seit Wochen einsam. Während sie in der Voliere sitzt, schwirrt ihr Mann in spe vergnügt und sorglos durch die Freiflughalle. So finden sie nie zueinander! Vogelpfleger Dieter Georgi weiß: Mit Speck fängt man Mäuse - und greift auf eine uralte List zurück: die Venusfalle. Hat seine Strategie Erfolg? Neues Werkzeug: Drei Monate hat Frank Meyer auf diesen Moment hingearbeitet. Langsam, Schritt für Schritt, hat er Nashornbulle Ndugu an den Akkubohrer gewöhnt: zuerst an das surrende Geräusch, dann an den Anblick, und schließlich gab es die erste Berührung am Horn des empfindlichen Bullen. Aber wie reagiert Ndugu, wenn Frank Meyer ihm die Füße bearbeitet? Neue Welt: Martina Hacker, Auszubildende im Aquarium, vor ihrem bislang größten Einsatz: Zum ersten Mal soll sie ganz alleine ein Becken einrichten - Becken 28. Ein kniffliger Auftrag: eng und nass! Zu allem Überfluss stellt sich heraus, dass im Becken ein unbekanntes Wesen lebt. Der Schreck ist groß. Was ist das Ungeheuer von Becken 28?