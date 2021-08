Elefant, Tiger & Co.

Ja, ist denn heut schon Ostern? Raubtierpfleger Jörg Gräser hat sich etwas ganz Besonderes für seine Hasis ausgedacht: Luena und Matadi bekommen jeder eine ganze Palette Eier. Doch wie schlecken Löwen rohe Eier, ohne dass alles daneben geht? Auch die Hyänen gehen nicht leer aus. Für sie versteckt Jörg bunte Ostereier auf der Freianlage. Wie clever werden sich die Raubtiere bei der Eiersuche anstellen? Angeblich haben sie ja gute Augen und Nasen. Große Überraschung bei der Storchendame. Das Tier fristet ein einsames Witwendasein, seitdem der Storchenmann in diesem Jahr gestorben ist. Doch ihr Schicksal soll sich plötzlich wenden: Ein wilder Storch hat sich beim Vorbeiflug in den Leipziger Zoovogel verguckt. Jetzt heißt das Motto: Gehen wir zu dir oder zu mir? Außerdem: Großer Frühjahrsputz im neuen Elefantentempel. Michael Tempelhoff und Holger Wust schrubben das große Badebecken - eine wahre Mistarbeit. Doch was tut man nicht alles für glückliche Dickhäuter? Die Kolosse danken es mit großer Freude: Voi Nam und seine dicken Tanten planschen inbrünstig im frischen Badewasser.