Elefant, Tiger & Co.

Ach, du dickes Ei! Für die Erdmännchen gibt es ein Leckerli: Jörg serviert Zwerghuhneier. Doch bevor das große Gelage beginnt, wird durchgezählt. Fehlen einige der wilden 13, könnte dies ein Anzeichen für Nachwuchs sein. Schon lange trägt die "Queen" der Erdmännchen einen dicken Bauch. Wie viele Erdmännchen werden an der gedeckten Tafel speisen? Gute Reise, kleiner Knopf! Giraffenbulle Simai zieht um, ins polnische Plock. Doch bevor die Reise beginnen kann, muss der Sohn von Max und Knöpfchen in den Transporthänger steigen. Ein heikler Moment – das Verladen bedeutet großen Stress für die Langhälse. Über eine Woche hat Simai für diesen Moment trainiert. Wird es eine problemlose Abreise? Sightseeing im Liebesnest! Elefantenkuh Salvana, die Ex-Hamburgerin, soll ihr vorübergehendes Domizil besser kennen lernen. Je eher sie sich dort wohl fühlt, desto eher kann das Schäferstündchen mit Bulle Mekong stattfinden - der eigentliche Grund ihres Leipzigbesuchs. Einmal täglich besichtigt sie nun seine geräumige Junggesellenwohnung. Aber: Gefällt ihr, was sie sieht?