Dickhäutiger Draufgänger: Elefantenbulle Naing Thein ist im Liebestaumel. Kuh Trinh ist heiß - eine Gelegenheit, die er sich nicht entgehen lassen will. Sein Pfleger Michael Tempelhof setzt große Hoffnungen in den Bullen, der extra aus Prag geholt wurde, um in Leipzig endlich wieder für Nachwuchs bei den Elefanten zu sorgen. Naing Thein baggert, was das Zeug hält, und lässt nicht locker. Ob er mit diesen eindeutigen Avancen bei der Elefantendame zum Zug kommt? Schroffes Schwein: Miss Piggy, eine Pustelschwein-Dame in den besten Jahren, hat heute ihr erstes Date. Freddy Kuschel und Christian Patzer wollen sie mit dem im Nachbarstall wohnenden Eber Pickeldie verkuppeln. Doch ein Kavalier benimmt sich anders: Pickeldie lässt die Sau raus und jagt seine Angebetete über die Außenanlage. Sieht so Speed-Dating aus? Erwartungsvolle Erdmännchen: schöne Aussichten bei den Erdmännchen. Die Königin ist hoch trächtig, müsste in einigen Tagen ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Jörg Gräser setzt auf gesunde Kost, bereitet den kleinen Raubtieren einen Präsentkorb, gefüllt mit frischem Obst und gesundem Fisch. Ob er damit den Erwartungen der Erdmännchen entspricht?