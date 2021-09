Trauerspiel: Die Frackträger machen immer noch Kummer: Der bereits seit einer Woche kranke Pinguin will nicht wieder auf die Beine kommen. Dieter Georgi und Christa Bachmann müssen zu unkonventionellen Behandlungsmethoden greifen: Ein Inhalator soll dem Vogel Linderung verschaffen. In der Nacht kommt es dann noch dicker für die kleine Pinguingemeinde: Ein dunkler Gesell schleicht sich in das Gehege und tötet fünf Pinguine. Wer ist dieser mysteriöse Unbekannte? Heiße Liebe? Seit fast zwei Monaten leben die Hamburger Elefanten Saida und Tochter Salvana nun im Leipziger Zoo. Die anfängliche Berührungsangst ist ausgestanden, der Elefantentempel ihr neues Zuhause – beste Voraussetzungen also für die organisierte Fortpflanzung. Mit regelmäßigen Urintests kontrolliert Michael Tempelhoff den Hormonhaushalt der Damen. Die Zeichen stehen gut, die Kurve der Empfängnisfreudigkeit wächst, und Mekongs Laune ist optimal. Entdeckt der potente Bulle seine Lust an den Mädels? Sommer, Sonne, Ferien: Alle Jahre wieder verbringen die Kattas ihren Jahresurlaub auf einer einsamen Insel im Pongoland. In diesem Jahr mussten sie lange auf den Ferienbeginn warten - das Wetter war schuld. Nun soll es endlich losgehen. Doch die Abreise droht zu scheitern, Katta Felix hat Beschwerden unter der Achsel - ein Fall für Professor Eulenberger. Ist Felix reisetauglich, oder fällt der Urlaub ins Wasser?