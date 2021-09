Blutige Anfänger: Matadi und Luena - zwei müde Löwen, die sich nur schwer für etwas begeistern lassen. Jörg Gräser ist es leid. Er will den Jagdinstinkt der beiden wieder schärfen. Deshalb hängt er eine mit frischem Blut gefüllte Boje in den Baum. Jörg erhofft sich von dem neuen Spielzeug eine Tierbeschäftigung der besonderen Art. Schließlich ist die Boje eine hart zu knackende Nuss. Aber wollen Matadi und Luena überhaupt beschäftigt werden? Freudiges Ereignis: Seit Tagen lag es in der Luft. Gespannt warteten Roland Männel & Co. auf Nachwuchs in der Afrikasavanne. Am vergangenen Freitag war es dann so weit. Mit einer Bilderbuchgeburt sorgt Giraffendame Ashanti für Familienzuwachs bei den Leipziger Langhälsen. Nun ist absolute Ruhe im Kinderzimmer geboten. Doch für eine dringende medizinische Aktion müssen Mutter und Kind für Augenblicke getrennt werden. Wird die besorgte Ashanti dies gestatten? Sorgenkind Rhani: Schlechte Nachrichten aus dem Elefanten-Tempel: Der Zustand von Rhanis linkem Vorderfuß hat sich dramatisch verschlechtert: Die seit Jahren schwelende Entzündung ist deutlich schlimmer geworden. Die betagte Elefantendame braucht täglich Schmerzmittel. Kann Zootierarzt Klaus Eulenberger verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet und auf die Knochen übergreift?