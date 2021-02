Ein Freund für Horst: Lama Horst bekommt Besuch: Harry, ein düsterer Gesell, der aber doch irgendwie zur Familie gehört. Horst ist misstrauisch, nimmt erst einmal Reißaus. Nun muss Tierpfleger Michael Ernst vermitteln. Ob Horst sich von seinem neuen Freund überzeugen lässt? Knäckebrot für das Känguru: Seit Wochen ringen Professor Klaus Eulenberger und Christa Bachmann um das Leben von Bennett-Känguru Franz. Es scheint, als ginge es dem Patienten besser: Franz frisst Knäckebrot. Doch reicht das aus, damit das Känguru wieder auf die Beine kommt? Heimlichkeiten bei den Nasenbären: Im Nasenbären-Gehege soll es Nachwuchs geben. Doch wo sind die Kleinen? Tierpfleger Hubertus Schmuck will es genau wissen und lockt mit Bananen und Fisch. Werden die Nasenbären ihr Geheimnis preisgeben? Elefanten-„Putze“: Michael Tempelhoff hat einen der gefährlichsten und attraktivsten Arbeitsplätze im Leipziger Zoo. Doch zurzeit sieht sein Alltag völlig anders aus. Da das Elefantenhaus komplett umgebaut wird, ist das Training und die Arbeit mit den Dickhäutern stark eingeschränkt. So stehen andere, weniger beliebte Pfleger-Aufgaben im Vordergrund. Raum- statt Elefantenpflege! Üben für die Männerfreundschaft: Die angestrebte Freundschaft zwischen Lama Horst und dem neuen Alpaka ist noch sehr überschaubar. Es braucht eben Zeit sich an einander zu gewöhnen. Noch schwieriger wird es allerdings, das Alpaka an das Halfter zu gewöhnen. Ein Job für den „Lamaflüsterer“.