Stress hinter den Kulissen: Bald soll die sibirische Tiger-Taiga mit einem offiziellen Festakt eröffnet werden. Aber die Bauarbeiten schleppen sich dahin. Michael Ernst wird nervös. Als Bereichsleiter ist er auch für die Tiger verantwortlich. Er fordert: Die Tiere müssen mindestens 14 Tage vor Eröffnung in die Tiger-Taiga umziehen. Doch kann der Zeitplan eingehalten werden? Michael Tempelhoff ist stolz: Der Elefanten-Pfleger feiert den ersten Geburtstag von Voi Nam. Der kleine Jumbo ist der wohl berühmteste Zoobewohner, doch mit nunmehr einer runden halben Tonne Lebendgewicht längst kein Schmusetierchen mehr. Und was gibt’s zum Ehrentag? Taufe bei den Angolalöwen: Mit Sekt, Ansprachen und Geschenken wird in der Löwensavanne getauft. Für die Tiere gibt es einen Jutesack, den die Pfleger zum Spielen in das Gehege gehängt haben. Werden die Löwen das Geschenk akzeptieren? Gefühle bei den Lippenbären: Die hat Lippenbär Klaus, beim Anblick der Damen Bima und Malini. Die beiden sind vor drei Wochen von Frankfurt/M nach Leipzig gekommen, um mit Klaus für Nachwuchs zu sorgen. Der will auch, steht förmlich Kopf vor Begehr, doch die holde Weiblichkeit bleibt cool. Wird es dabei bleiben oder …?