Großer Auftritt: Gerade hat Tierpfleger Michael Ernst seinem Lama Horst erstmals den ungeliebten Halfter angelegt, da soll Horst schon im Leipziger Gewandhaus auftreten. Ein ehrgeiziges Ziel, denn noch scheut das Lama vor Treppenstufen und großen Menschenansammlungen. Wird Horst seine Angst überwinden und am Ende auf der Bühne stehen? Nächtliche Geburt: Auf Pflegerin Martina Molch wartet am Morgen eine echte Überraschung. In der Nacht hat Shetland-Pony Pia ein Fohlen zur Welt gebracht. Damit beginnt wohl die schönste Arbeit im Zoo: Das Neugeborene muss versorgt, gewogen und schließlich getauft werden. Liebesdrama: Lippenbär - Pfleger Christian Patzer versucht erneut, bei seinen beiden Bärinnen Frühlingsgefühle zu wecken. Bär Klaus haben sie bereits mit Fauchen und Brüllen in die Flucht geschlagen, jetzt muss der ältere Colombo ran. Werden die Damen ihn freundlicher empfangen als Klaus oder sind auch seine Liebesbemühungen vergeblich? Die Doku- Soap des MDR FERNSEHENS erzählt Geschichten von Menschen und Tieren aus dem Leipziger Zoo, beleuchtet den Alltag hinter den Kulissen eines der renommiertesten Zoologischen Gärten Europas.