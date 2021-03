Michael Ernst begutachtet die Afrika-Baustelle. Am Rande des Leipziger Zoos entsteht eine riesige Savanne. Der Cheftierpfleger für den Bereich "Afrika" muss bei jedem Bauschritt darauf achten, dass alles artgerecht angelegt wird. Giraffen, Zebras und Antilopen sollen hier ein gemeinsames neues Zuhause bekommen. Wieder einmal Medienrummel an der Zoo - Stargalerie "Walk of Fame". Vor kurzem hinterließ hier Filmstar Geraldine Chaplin ihren hochkarätigen Fingerabdruck, heute nun soll Überflieger Jens Weißflog einfliegen und seine Hand im Beton verewigen. Als tierische Partnerin hat er sich die Mähnenwölfin Lucie auserkoren, wegen ihres ungewöhnlichen Aussehens. Außerdem sei er ein echter Fan von "Der mit dem Wolf tanzt". Logisch also, dass es nach dem offiziellen Akt des Hand- bzw. Pfotenabdrucks zu einer Begegnung zwischen beiden kommt, so jedenfalls hat es sich Jens Weißflog gewünscht. Ist aber auch Lucie an einem solchen Zusammentreffen interessiert? Elefantenjunge Voi Nam ist - nach einer langwierigen Verletzung - seit zwei Wochen wieder bei der Herde. Wie hat er sich eingelebt? Ist er nach dem Tritt von seiner Tante vorsichtiger geworden oder provoziert der freche Jumbo die betagte Dickhäuterdame weiter?