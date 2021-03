Hurra, der kleine Knopf ist da! Mit den Hufen voran und kopfüber, so wie bei Giraffen üblich, ging es aus zwei Metern Höhe abwärts auf den dick gepolsterten Stallboden. Schon eine halbe Stunde nach ihrer Ankunft stand die kleine Giraffe auf eigenen Beinen. Für ihre Mutter, die fünfjährige Rothschildgiraffe Knöpfchen, ist es das erste Junge. Sorge um Dolores! Zootierarzt Klaus Eulenberger muss in erneut zum Zoo-Sorgenkind, Brillenbärin "Dolores". Vor kurzem wurde bei ihr eine Gebärmutterentzündung diagnostiziert. Heute soll per Ultraschall der Verlauf der Krankheit kontrolliert werden. Für "Dolores" heißt das: Wieder einmal geht's per Blasrohr ins Land der Träume. Umzugsaktion im Zoo! Die Tierärzte, der Zoodirektor und viele Tierpfleger müssen Kisten packen. Sie sollen in das neue Verwaltungsgebäude einziehen - das bedeutet Hektik, Stress und Schlepperei. Afrika-Tierpfleger Michael Ernst muss nebenbei weiterhin den kleinen Palmkakadu aufpäppeln.