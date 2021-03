Für das Leipziger Spitzmaulnashorn [Nashorn] wird es langsam ernst: Der Umzug nach Hannover steht kurz bevor. Tierpfleger Frank Meyer muss die dicke Dame nur noch in die Transportkiste locken, dann kann die Reise beginnen. Allerdings ist das ein Wettlauf mit der Zeit und gegen den nahenden Herbst. Immerhin stammt Saba aus der Sahara und sie mag es warm. Sinken die Temperaturen weiter, muss die Umzugsaktion abgeblasen werden. Fernsehen, Presse, Prominente, Zoogewaltige und Pfleger drängeln am Giraffengehege. Großer Star an diesem Tag, das am 24. August von Giraffendame Knöpfchen geborene Giraffenbaby. Wochenlang hatten MDR-Zuschauer und Zoobesucher nach einem Namen für die kleine Giraffe gesucht und endlich gefunden! Voi Nam muss wieder einmal in die Elefantenschule. Er soll lernen, sich für 20 Minuten anbinden zu lassen. In einem Elefantenleben kann so etwas schon mal eine Rolle spielen. Nur Voi Nam will nicht so wie Lehrer Michael Tempelhoff es will, will lieber spielen und seinen üblichen Schabernack treiben. Die Sache wird problematisch!