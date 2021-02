Erdbeben in New York

Die Familie des Polizisten John Rykker übersiedelt von Los Angeles nach New York, nachdem einer ihrer Söhne bei einem Erdbeben auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Als völlig unerwartet ein schweres Beben Manhattan während der Hauptverkehrszeit erschüttert, wird die Familie von ihrem Schicksal eingeholt. Rykker ist zum Katastrophen-Einsatz eingeteilt und muss gleichzeitig um das Leben seiner Frau und seiner Tochter kämpfen, die in einem verschütteten U-Bahnschacht eingeschlossen sind. - In Terry Ingrams furiosem Katastrophenfilm „Erdbeben in New York" spielen Greg Evigan, Cynthia Gibb und Götz Otto.

Darsteller:

John Rykker: Greg Evigan

Laura Rykker: Cynthia Gibb

Captain Paul Stenning: Michael Moriarty

Eric Steadman: Götz Otto

Dr. Marilyn Blake: Melissa Anderson

Dr. Robert Trask: Michael Sarrazin

Andrew Rykker: Dylan Provencher

Alexandria: Vanessa Evigan

Carla: Bryn McAuley

Packer: Dan Warry-Smith

Miss Clark: Catherine Disher

Mallik: Page Fletcher

George Fairchild: Robert Nicholson

Susan: Stavroulla Logothettis

Detective McArthur: David Keeler

und andere

Drehbuch: Michael Sloan und D. Brent Mote

Musik: Christophe Beck

Kamera: Barry Bergthorson

Regie: Terry Ingram