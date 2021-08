Auf "The Rock" herrschen unmenschliche Zustände. Der Gefängnisdirektor ist eiskalt und brutal. Gefangene, die sich nicht an die strengen Regeln halten, werden über Wochen in Dunkelhaft gehalten. Einem Gefangenen wird das Malen verboten, woraufhin er sich vor aller Augen die Finger abhackt. Dieser Hölle wollen der wegen Raubes verurteilte Frank Harris sowie seine Mitgefangenen Marsh und die Brüder Clarence und John Anglin entkommen. Sie graben sich einen Tunnel durch die maroden Gefängnismauern und verlassen schließlich nach nervenaufreibender, mühevoller Arbeit die Insel. Den realen Ausbruch hat das FBI mehr als zwanzig Jahre lang untersucht und fand dennoch keinerlei Spuren mehr von den Flüchtlingen. Es bleibt unklar, ob die Häftlinge entkommen oder der tückischen Strömung zum Opfer gefallen sind.

Besetzung:

Frank Lee Morris Clint Eastwood

Wärter Patrick McGoohan

Doc Dalton Roberts Blossom

John Anglin Fred Ward

Clarence Anglin Jack Thibeau

Charles Butts Larry Hankin

English Paul Benjamin

Wolf Bruce M. Fischer

Insasse Danny Glover

Litmus Frank Ronzio

Johnson Fred Stuthman

Wagner David Cryer

Zimmerman Madison Arnold

Fight Guard Blair Burrows

und andere

Regie: Mark Johnson, Don Siegel

Kamera: Bruce Surtess

Musik: Jerry Fielding

Autor: Richard Tuggle, J.Campbell Bruce