Holly Golightly, ein charmantes New Yorker Partygirl mit einer Schwäche für Diamanten, flirtet eifrig mit vermögenden älteren Herren, die einer so zauberhaften jungen Frau einiges zu bieten haben. Der verkrachte Schriftsteller Paul Varjak aus der Nachbarschaft, in den sie sich wider Willen verliebt, ist dagegen arm wie eine Kirchenmaus. So muss Holly nach einer Reihe turbulenter und ausgeflippter Abenteuer eine schwierige Entscheidung treffen zwischen ihrem Herz und ihrer Vorliebe für funkelnde Juwelen. - "Frühstück bei Tiffany" ist eine anspielungsreiche romantische Komödie mit Audrey Hepburn in einer ihrer beeindruckendsten Rollen.

Darsteller:

Holly Golightly: Audrey Hepburn

Paul Varjak: George Peppard

"2E", Gönnerin: Patricia Neal

Doc Golightly: Buddy Ebsen

Mr. Yunioshi: Mickey Rooney

Mr. O. J. Berman: Martin Balsam

Sally Tomato: Alan Reed

und andere

Drehbuch: George Axelrod,

nach einer Kurzgeschichte

von Truman Capote

Musik: Henry Mancini

Kamera: Franz Planer

Regie: Blake Edwards