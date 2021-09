Es ist endlich wieder soweit: Vier Promi-Teams trauen sich zur besten Sendezeit gegen die mächtige Quiz-Elite von „Gefragt - Gejagt“ anzutreten. In der 190-minütigen Samstagabend-Show wollen die insgesamt 16 prominenten Gäste ihr Wissen testen und möglichst viel Geld für einen guten Zweck erspielen. Problem: Die Jäger, alles ausgewiesene Quizchampions, stehen ihnen dabei im Weg. Vorfreude auch beim Moderator Alexander Bommes: „Unsere Prominenten haben alle schon im Vorfeld in beeindruckender Weise das „Gefragt - Gejagt“ Gen gezeigt. Sie sind extrem wettkampfbereit, und ich verspreche Dramatik im Kampf gegen die übermächtig erscheinenden Jäger.“ Diese 16 Prominenten stellen sich der Herausforderung: Die zweifache Olympia Siegerin Kristina Vogel, Moderator Guido Cantz, Comedian Faisal Kawusi, und Schauspieler Hardy Krüger Jr. Die SchauspielerInnen Andrea Sawatzki, Ann-Kathrin Kramer, Uwe Kockisch und Oliver Wnuk. Schauspielerin und Kampfsportlerin Lisa Maria Potthoff, Schauspieler und Hörbuchsprecher Devid Striesow, Kabarettistin Lisa Feller und Tatort Kommissar Richy Müller. Dokumentarfilmer Dirk Steffens, Tatort Kommissarin Karin Hanczewski, Kolumnistin und Fernsehmoderatorin Paula Lambert („Paula kommt“) und Comedy Urgestein Jürgen von der Lippe. Ob „Besserwisser“ Sebastian Klussmann, „Quizdoktor“ Dr. Thomas Kinn, „Bibliothekar“ Klaus Otto Nargorsnik, „Quizvulkan“ Manuel Hobiger oder der „Quizgott“ Sebastian Jacoby die Prominenten dabei am Sieg hindern wollen und in welchen Teams die Prominenten antreten, zeigt sich in der Show. Die beliebte Quizshow startet am 12. Juli in die neue Staffel und läuft dann wieder wochentags um 18:00 Uhr im Ersten. Im Schnitt sahen die vorangegangene Staffel knapp 2,52 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 15,2 % beim Gesamtpublikum. Insbesondere das Radio Special erreichte Top Quoten mit einem Höchstwert von 17,2 % Marktanteil und 3,55 Mio. Zuschauern am 29. Oktober 2020. In „Gefragt - Gejagt" tritt ein Team von vier KandidatInnen gegen ein Superhirn, den „Jäger", an - wie gewohnt keine leichte Aufgabe für die Gäste.