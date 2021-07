London, im Jahr 2000: Die hochbetagte Rentnerin Joan Stanley (Judi Dench) bekommt Besuch von einem Polizeiaufgebot, das sie aus ihrem Reihenhaus als Schwerverbrecherin abführt. Die Vorwürfe gegen die ehemalige Wissenschaftlerin, die jahrzehntelang als unbescholtene Bibliothekarin gearbeitet hat, umfassen insgesamt 27 Gesetzesverstöße – darunter Hochverrat! Joan soll in den 1940er-Jahren als Mitarbeiterin des britischen Atomwaffenprogramms wichtige Informationen an die Sowjetunion weitergegeben haben. Während Joans Sohn Nick (Ben Miles), ein angesehener Anwalt, das Ganze für einen makabren Justizirrtum hält, weiß seine hochbetagte Mutter, dass nun unausweichlich der Moment der Wahrheit näher rückt. In den Vernehmungen mit den Detectives Hart (Nina Sosanya) und Adams (Laurence Spellman) muss sich Joan ihrer Lebensgeschichte als junge Frau (Sophie Cookson) stellen: ihrer Liebe zu dem kommunistischen Studentenführer und späteren KGB-Informanten Leo (Tom Hughes) und ihre Arbeit im britischen Atomwaffenprogramm unter Leitung ihres späteren Ehemanns Max (Stephen Campbell Moore). Schon bald geht es nicht mehr darum, was sie damals getan hat, sondern um das Warum. Nun muss Joan die Kraft finden, ihre damalige mutige Entscheidung zu erklären, hinter der sie immer noch steht.

Besetzung:

Joan: Judi Dench

Frau Hart: Nina Sosanya

Patrick Adams: Laurence Spellmann

Joans Nachbarin: Nicola Sloane

Joan (jung): Sophie Cookson

Sonya: Tereza Srbova

William: Freddie Gaminara

Leo: Tom Hughes

Heckler: Adrian Wheeler

Nick: Ben Miles

Uniformierter Officer: Phill Langhorne

Max: Stephen Campbell Moore

Clement Attlee: Robin Soans

Kapitän: Simon Ludders

Peter Kierl: Sephen Boxer

Detective Hughes: Ciarán Owens

Detective Philipps: Kevin Fuller

und andere

Musik: George Fenton

Kamera: Zac Nicholson

Buch: Lindsay Shapero

Regie: Trevor Nunn