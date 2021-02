Benjamin und Pandora gewinnen einen Tag in einem Space Camp. Da ein Erziehungsberechtigter sie begleiten muss, geht Effeff statt Geronimo mit, der sich in seinem Büro noch durch viele Akten kämpfen muss. Als die drei eine echte Rakete besichtigen dürfen, und Effeff auf der Suche nach der Astronautennahrung ein paar Knöpfe zu viel drückt, startet die Rakete plötzlich und schießt in den Weltraum. Als Geronimo davon hört, setzt er alles daran, seine Familie zu retten. Ein Glück, dass er einst die Megtamaus von Professor von Volt für Flüge im Weltraum umbauen ließ. Benjamin, Pandora und Effeff landen in der Zwischenzeit auf dem Mond und staunen nicht schlecht, als sie plötzlich vor einem Gebäude stehen, dass von innen verdächtig wie ein Wellnesshotel aussieht.