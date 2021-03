Bis auf eine lose Affäre mit dem herumreisenden Futtervertreter Gerd (Max Hopp) besteht das Leben der Brandenburger Bäuerin Jutta (Dagmar Manzel) nur aus Arbeit - und ihrer Kuh Gloria. Gloria ist eine Prachtkuh, die schönste in ganz Brandenburg. Nun soll sie Miss Germany werden, plant Jutta. Für Jutta ist Gloria Dreh- und Angelpunkt ihrer kleinen Welt, für ihren Bruder Thomas (Axel Prahl), der nach dem Tod des Vaters überraschend zu Besuch kommt, ist diese Hingabe höchst irritierend. Zugegeben, Gloria ist ein Schmuckstück, aber doch immer noch nur eine Kuh! So etwas darf er aber gegenüber Jutta gar nicht sagen. Und als er dann auch noch das Thema Erbanspruch anschneidet, brennt die Luft. Sofort sind die Geschwister mitten im dicksten Streit, fast so schön wie früher. Aber beide spüren, dass hinter ihrem Disput eine neue Ernsthaftigkeit steckt. Kann Jutta ihr Leben so weiterführen wie bisher und den Bauernhof allein schmeißen? Und was steckt wirklich hinter Thomas‘ plötzlichem Auftauchen? Für beide ist es an der Zeit, sich einigen Wahrheiten zu stellen.

Besetzung:

Jutta Pohlmann: Dagmar Manzel

Thomas Pohlmann: Axel Prahl

Gerd Klotzberg: Max Hopp

Brigitta: Anne-Kathrin Gummich

Alice: Nadine Wrietz

Ulli Richter: Matthias Freihof

Axel: Andre M. Hennicke

Jochen: Uwe Rohde

Jan: Rainer Sellien

Chordame: Regine Gebhardt

Friedel: Oliver Knoth

Hannes: Henning Peker

Juror: Stefan Kallas

Moderator: Hannes Schmid

und andere

Musik: Phillip Feneberg

Kamera: Andreas Höfer

Buch: Ingo Rasper

Regie: Ingo Rasper