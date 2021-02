Privatdetektiv Hartwig Seeler (Matthias Koeberlin) bekommt den Auftrag, eine spurlos verschwundene junge Frau zu finden. Ihr Vater Felix Kepler (Michael Wittenborn) vermutet eine Entführung oder ein Gewaltverbrechen. Anders kann er sich nicht erklären, warum sich Tochter Evelyn (Caroline Hellwig) bei ihm und seiner Frau (Michaela Caspar) seit zwei Wochen nicht gemeldet hat und auch bei der Arbeit vermisst wird. Schließlich gebe es weder Familienprobleme noch andere Gründe für die aufstrebende Anwältin, wortlos alle Brücken hinter sich abzubrechen. Hinweise auf ein Verbrechen findet Seeler jedoch nicht. Er stößt auf eine Überweisung an eine mysteriöse Verbindung auf einer kroatischen Insel. Deren spiritueller Ansatz, über Hypnose den Schlüssel zu seelischen Traumata zu finden, spricht den Detektiv über seine Arbeit hinaus an. Seeler ringt mit dem Unfalltod seiner Frau, über dessen ungeklärte Umstände er sich seither den Kopf zermartert. Seinen unterbewussten Vermutungen stellt sich der Privatdetektiv, als er sich in das Camp der Gruppe einschleust und auf eine Hypnosesitzung mit Amanda (Friederike Becht) einlässt. Die Heilerin behandelt auch Evelyn, die sich in einem labilen Zustand befindet. Was die Ursache dafür ist, lässt Seeler an seinem Auftraggeber zweifeln: Es gibt einen schwerwiegenden Grund, warum sich Evelyn von ihrem bisherigen Leben loslösen will

Hartwig Seeler: Matthias Koeberlin

Amanda: Friederike Becht

Evelyn Kepler: Caroline Hellwig

Felix Kepler: Michael Wittenborn

Monika Kepler: Michaela Caspar

Lasse: Lasse Myhr

Maria Seeler: Dagny Dewath

Jutta Steindorf: Mona Seefried

Lawyer: Karl Knaup

Sekretärin: Katrin Filzen

Nachbarin: Sarah Camp

Frau Köhler: Elisabeth von Koch

Mann: Florian Stadler

Doktorin: Sina Wilke

Freundin: Nadja Sabersky

Joggerin: Emily Schmeller

Aljoscha: Stipe Gugic

Frau: Lilli Biedermann

Krankenschwester: Katarina Strahinic

und andere

Musik: Manu Kurz

Kamera: Helmut Pirnat

Buch: Johannes Fabrick

Regie: Johannes Fabrick