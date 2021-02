Anwalt Tom Winston lebt von seiner Ehefrau und den drei Kindern getrennt. Als seine Frau eines Tages bei einem Autounfall ums Leben kommt, sind jedoch seine lange vernachlässigten Vaterpflichten gefordert. Zunächst muss er sich um eine entsprechende Wohnung bemühen, in der alle Platz finden, und auch eine Hausdame muss her. Mit viel Glück findet Tom schließlich ein Haus, das nur noch - wie in den USA üblich - mit einem Sattelschlepper an seinen Bestimmungsort gebracht werden soll. Doch kommt es nicht an, da es den Zusammenprall mit einem Zug nicht überlebt. So landet Tom Winston nebst Anhang und seiner neuen Hausperle, die noch nicht einmal kochen kann, auf einem schäbigen Hausboot.

Darsteller:

Tom Winston: Cary Grant

Cinzia Zaccardi: Sophia Loren

Caroline Gibson: Martha Hyer

Angelo: Harry Guardino

Arturo Zaccardi: Eduardo Cianelli

Alan Wilson: Murray Hamilton

Elizabeth Winston: Mimi Gibson

David Winston: Paul Petersen

Robert Winston: Charles Herbert

und andere

Drehbuch: Melville Shavelson

und Jack Rose

Kamera: Ray June

Musik: George Dunning

Regie: Melville Shavelson