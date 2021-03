Benny Goodman in der Sowjetunion

Als erster amerikanischer Jazz-Musiker betritt Benny Goodman 1963 sowjetischen Boden - er soll den Russen mit seiner Big Band den "American Way of Life" nahe bringen. Jazz ist in der UdSSR eigentlich verboten, und Jazzmusiker werden von der Obrigkeit verfolgt. Auch einige von Goodmans Fans landen nach einer Jamsession im Gefängnis. Trotzdem sind sich Goodmans Musiker sicher: Bei ihren Konzerten hebt sich der "Eiserne Vorhang" ein wenig - und die Musik führt zu Völkerverständigung mitten im Kalten Krieg.