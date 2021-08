Bräunst du noch oder cremst du schon? Pünktlich zum Sommerbeginn nimmt Deutschlands bekanntester Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen in seiner Show „Hirschhausens Quiz des Menschen“ das Thema Sonnenschutz genauer unter die Lupe. Ob Sonnenanbeter oder Lichtschutzfan – wie gesund sind die wärmenden Strahlen des Supersterns wirklich? Und welche Mythen ranken sich noch um die Sonne? Um die Wette quizzen dieses Mal wieder vier prominente Gäste: die Schauspieler Ingo Naujoks und Antoine Monot, jr. sowie Moderatorin Kim Fisher und Schauspielerin Anna Loos. Tote Hose im Bett? Mit Einführung des Potenzmittels Viagra endete das stille Leiden um die erektile Dysfunktion vieler Männer. Doch wie genau funktioniert die blaue Pille und gibt es auch Risiken? Kann sie tatsächlich eine Dauererektion hervorrufen? Und wie ist es eigentlich um die Lust der Frau bestellt? Außerdem geht Dr. Eckart von Hirschhausen dem spannenden Thema Zivilisationskrankheiten auf den Grund. Welchen Einfluss haben Handy, Tablet & Co.auf unsere körperliche Verfassung? Fördern sie tatsächlich die Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen und Kindern? Tischtennis zählt zu den schnellsten Ballsportarten der Welt. Unterwegs bei dem ehemaligen Profispieler Heinz Nink wird Dr. Eckart von Hirschhausen in die Geheimnisse der fulminanten Schmetterbälle eingeweiht. Denn zurück im Studio erwartet den Arzt ein Match mit Timo Boll, Deutschlands Nummer 1 im Tischtennis. Hat der Showmaster eine Chance gegen den Champion? Welche besonderen Fähigkeiten machen den Profi so erfolgreich? Und inwiefern kann Tischtennis gegen das schleichende Vergessen bei Alzheimer-Patienten helfen? „Ich freue mich besonders auf die Begegnung mit Timo Boll, dem erfolgreichsten deutschen Tischtennisspieler aller Zeiten. Er ist ein echtes Vorbild für mich. Auch wenn ich haushoch gegen ihn verliere, bleibe ich Gewinner. Denn Tischtennis ist super für das Hirn, echtes Anti-Aging!“ „