Warum pupsen wir im Flugzeug häufiger als auf der Erde? Welchen Einfluss hat Alkohol beim Fliegen auf den menschlichen Körper? Und stimmt es, dass wir beim Fliegen literweise Wasser verlieren? Dr.med. Eckart von Hirschhausen klärt humorvoll, was alles im Körper passiert, wenn der Mensch in die Luft geht. Raten dürfen zuhause die Zuschauer und vier prominente Gäste im Studio: Moderatorin Sandra Maischberger, Schauspielerin Caroline Frier, Comedian Guido Cantz und Moderator Steffen Hallaschka. Wenn die Schilddrüse aus dem Takt gerät, spielen die Hormone verrückt. Denn das kleine Wunderwerk lenkt nicht nur den Stoffwechsel und den Kreislauf, sondern steuert auch unser seelisches Wohlbefinden, unsere Persönlichkeit und unsere Sexualität. Doch wie funktioniert das nur 20 Gramm leichte Organ? Und welcher Prominente verdankt sein Markenzeichen einer Schilddrüsenerkrankung? Dr. Eckart von Hirschhausen lässt diesmal tief blicken: bis in seinen Kehlkopf! Wie werden aus Luft geformte Laute? Und warum ist die Stimme so von unserer Stimmung abhängig? In der Kategorie „Hirschhausen unterwegs“ besucht der beliebte Mediziner den Logopäden und Stimmtrainer Marco Parrino. „Als ich auf Tour mit meinem Bühnenprogramm plötzlich heiser wurde, hat mir Marco geholfen, meine Stimme wieder zu finden. Ich freue mich, jedem der vor anderen sprechen muss, ein paar Tipps weiterzugeben, wie man die Stimme richtig aufwärmt. Denn beim Sprechen leisten winzige Muskeln Erstaunliches, also auf zum Stimmband-Bodybuilding!“