Der Secret-Service-Agent Martin Stevens wird in geheimer Mission von London nach Kairo geschickt, um ein wertvolles Metall aufzuspüren, das aus einem britischen Labor gestohlen wurde. Die Diebe versteckten es in einer unscheinbaren Amateurfilmkamera, die jedoch versehentlich an einen harmlosen Touristen verkauft wurde. Kaum in Ägypten angekommen, gerät Stevens ins Visier eines internationalen Spionagerings, der ebenfalls hinter der Kamera her ist, um das Metall an den Höchstbietenden zu verkaufen. Von Killern gejagt und von schönen Frauen umgarnt, beginnt für den smarten Topagenten ein Wettlauf gegen die Zeit. - Kultregisseur Umberto Lenzi inszenierte mit „Höllenhunde des Secret Service" ein Agentenabenteuer in klassischer James-Bond-Manier.

Darsteller:

Martin Stevens/Superseven: Roger Browne

Denise: Fabienne Dali

Faddja: Rosalba Neri

Alex: Massimo Serato

Il Levantino: Andrew Ray

Tania: Dina de Santis

Yussef: Anthony Gradwell

Nietta: Stella Monclar

und andere

Drehbuch: Umberto Lenzi und Piero Pierotti

Musik: Angelo Francesco Lavagnino

Kamera: Augusto Tiezzi

Regie: Umberto Lenzi