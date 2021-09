Hotels sind Orte, die Menschen in eine Traumwelt entführen und sie mit kostbaren Interieurs, kulinarischen Köstlichkeiten, Wellnesstempeln oder purer Freundlichkeit verzaubern. Die einen - die Gäste - verbringen hier ihren Urlaub oder treffen Geschäftspartner, fliehen vor dem Alltagstrott oder genießen puren Luxus. Die anderen - die Hotelmacher - setzen alles daran, die Besucher zufriedenzustellen und ihre Wünsche zu erfüllen. Zum zweiten Mal begibt sich Moderatorin Annette Krause auf Spurensuche nach Hotelgeschichten. Sie unterhält sich mit Hoteldirektoren und Besitzerinnen über ihre außergewöhnlichen Konzepte. Mit dem Personal spricht sie über die besonderen Herausforderungen, schlüpft in die unterschiedlichsten Rollen und packt selbst mit an. In Offenburg ist aus einem ehemaligen Gefängnis das Hotel Liberty entstanden. Wo ehedem die schweren Jungs einsaßen, logieren heute Gäste in behaglichen Zimmern mit allem Komfort. Der frühere Gefängnishof ist zu einem eindrucksvollen Glastubus geworden, in dem die Rezeption und eine Showküche untergebracht sind. Annette unterstützt die Rezeptionistin, begleitet die Gäste aufs Zimmer und sorgt dafür, dass es an nichts fehlt. Anschließend assistiert sie dem Koch beim Grillabend. Dabei kommt sie zwischen zubereiten und servieren ganz schön ins Schwitzen. In Heidelberg hat sich Claudia Klischka mit dem Hip-Hotel einen Traum erfüllt. In ihrem Hotel kann man buchstäblich um die Welt reisen. Die Zimmer sind nach Städten benannt, jedes mit eigenem Flair, authentischer Ausstattung und viel Atmosphäre. Neben einem London-, Paris- oder Wienzimmer, gibt es auch das "Down-under-Zimmer". Hier steht buchstäblich alles Kopf und man fragt sich, ob man selbst noch festen Boden unter den Füßen hat. Annette macht sich am frühen Morgen nützlich und hilft bei der Frühstückszubereitung. In Baden-Baden ist Hoteldirektor Rademacher gleich für zwei außergewöhnliche Hotels verantwortlich. Im "Belle Epoque" zieht sich der Jugendstil durchs ganze Haus, die Einrichtung besteht aus Antiquitäten und im weitläufigen Garten werden Cocktailempfänge gegeben. Klar, dass Annette hier servieren muss. Im "Kleinen Prinz" finden sich an der Hauswand und im ganzen Haus Zitate aus dem berühmten Buch von Antoine de Saint Exupery. Bei einer Partie Billiard im Kaminzimmer hört Annette viele Anekdoten aus der Hotelwelt.