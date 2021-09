Hotels sind Orte, die Menschen in eine Traumwelt entführen und sie mit kostbaren Interieurs, kulinarischen Köstlichkeiten, Wellnesstempeln oder purer Freundlichkeit verzaubern. Die einen - die Gäste - verbringen hier ihren Urlaub oder treffen Geschäftspartner, fliehen vor dem Alltagstrott oder genießen puren Luxus. Die anderen - die Hotelmacher - setzen alles daran, die Gäste zufriedenzustellen und ihre Wünsche zu erfüllen. In der dritten Folge der Hotelgeschichten geht Moderatorin Annette Krause wieder an Orte, die für Gäste niemals sichtbar sind, aber unerlässlich, um den Betrieb am Laufen zu halten. Sie redet mit Hoteldirektoren und Inhaberinnen, geht dem Personal zur Hand und schaut hinter die Kulissen von Küche, Rezeption oder Putzkammer. Das Hotel Erbprinz in Ettlingen bei Karlsruhe hat eine über 200-jährige Tradition und gehört zu den Topadressen der Hotellerie. Hier putzt Annette am frühen Morgen den Wellnessbereich, bevor sich die Gäste verwöhnen lassen. Dabei wird sie auch im korrekten Handtuchfalten unterwiesen. Viel Fingerspitzengefühl muss sie in der Patisserie beweisen. Hier gilt es, feinste Törtchen und Kaffee unfallfrei an die Tische zu bringen. In Kressbronn am Bodensee hat das Ehepaar Marschall vor Jahren ein Teddybärenhotel eröffnet. In allen Räumen, in jedem Zimmer und sogar auf den Toiletten finden sich Bärenmotive und unterschiedlichste Stoffbären. Interessierte Gäste können ihren eigenen Bären beim Teddydoktor reparieren lassen. Auch hier muss sich Annette bewähren. Im Hotel Arthus, einem der ältesten Gebäude Aulendorfs, taucht Annette in die Welt des Mittelalters. Beim Rittermahl prüft ein Mundschenk Speisen und Getränke und sie assistiert ihm als Magd. Die Hotelzimmer tragen Namen wie "Ambrosius", "Barbarossa" oder "Schwarze Vehre". Trotz des altertümlichen Konzepts ist das Personal modern geschult und Annette nimmt an einem Kurs zum Thema Beschwerdemanagement teil.