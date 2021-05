Mockumentary über die angebliche Rettung des Ansehens der USA im Raumfahrtwettlauf in den 60er Jahren durch den Chef-Ingenieur Ivan Pavic des jugoslawischen Raumfahrt-Programms und den Verkauf von Ergebnissen aus den Rakententests durch Tito an die USA. "Houston, wir haben ein Problem" spielt mit Verschwörungstheorien aus Zeiten des Kalten Krieges. Der Film suggeriert, dass der jugoslawische Präsident Tito das Ansehen der USA im Raumfahrt-Wettlauf rettete, und spielt dabei geschickt mit der historischen Realität und fiktionalen Elementen. Im Mittelpunkt steht die Figur des Ivan Pavic, einem der Chefingenieure des vorgeblichen jugoslawischen Raumfahrtprogramms. Der dokumentarische Stil ist das erzählerische Mittel, mit dem eine symbolische Geschichte über eine ganze Epoche erzählt wird. Bei "Houston, wir haben ein Problem", so argumentiert der slowenische Philosoph und Kulturkritiker Slavoj Zizek, handelt es sich um eine "wahre" Geschichte rund um Manipulation, Lügen, politische Machenschaften und die Macht der Medien. Denn das eigentliche Ziel des Films ist es zu zeigen, "wie einfach ein Publikum mit 'falschen Fakten' getäuscht und manipuliert werden kann".