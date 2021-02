Michael Kramer ist von seinem Hausarzt zur Diagnostik in die Klinik überwiesen worden. Er leidet an vergrößerten Lymphknoten in der Achselhöhle. Die Ursache soll endlich gefunden werden. Sie kann sich als harmlos herausstellen, es kann aber auch ein Tumor sein. Letztlich steht sogar der Verdacht auf ein malignes Melanom, schwarzer Hautkrebs, im Raum. Michael teilt sich das Zimmer mit dem 19-jährigen Jan Winkler, der mit plötzlichen neurologischen Ausfallerscheinungen in den Beinen kämpft. Als deren Auslöser diagnostiziert Dr. Martin Stein einen Tumor an der Wirbelsäule. Dieser Tumor ist zwar glücklicherweise gutartig, seine operative Entfernung birgt aber die Gefahr bleibender Schäden. Jan könnte schlimmstenfalls trotz erfolgreicher Entfernung des Tumors im Rollstuhl enden. Die beiden Männer bilden eine Art "Schicksalsgemeinschaft". Und dann taucht da auch noch Taxifahrerin Nora Kramer auf. Sie glaubt seit Ewigkeiten, dass ihr Vater Michael tot ist. Kann es sein, dass alles nur eine Lüge ihrer Mutter war? Roland Heilmanns Tochter Lisa ist aus Südafrika zurückgekehrt. Zwischen ihr und Katjas Tochter Emma herrscht weiterhin Funkstille, nachdem Emma kurz vor Lisas Abreise mit Lisas Freund Nils geschlafen hat. Roland und Katja machen sich Gedanken, wie ihr Patchwork-Familienleben aussehen soll, wenn sich ihre beiden Töchter dauerhaft aus dem Weg gehen.

Darsteller:

Michael Kramer Hanno Friedrich

Jan Winkler Jakob Schmidt

Nora Kramer Katharina Stark

Emma Brückner Vivien Sczesny

Lisa Schroth Ella Zirzow

Jakob Heilmann Karsten Kühn

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Hans-Peter Brenner Michael Trischan

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Katja Brückner Julia Jäger

und andere

Musik: Thomas Berlin, Martin Geerd Meyer

Kamera: Marc Christian Weber

Buch: Thomas Frydetzki

Regie: Theresa Braun