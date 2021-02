Roland Heilmann muss mit Katjas Sohn Hanno zu einem Training der Bundesjugendspiele und lernt dabei deren Bekannte Nadine und Frank Heller mit ihrem Sohn Moritz kennen. Obwohl Nadine hochschwanger ist, feuert sie Moritz beim Stadion-Cross-Lauf temperamentvoll an. Auch Roland wirft sich für Hanno ins Zeug. Plötzlich verliert Nadine Fruchtwasser und muss in die Sachsenklinik. Moritz kommt derweil bei Familie Heilmann-Brückner unter. Doch schnell stellt Katja fest, dass Hanno und Moritz sich nicht leiden können. Und in der Klinik gibt es Probleme bei der Geburt. Quirin Härlein humpelt unter Schmerzen in die Klinik und hofft darauf, dass er mit einer Bandage schnell wieder fit gemacht wird und zurück an die Arbeit kann. Der Manager für Agrartechnik steht unter einem gewissen Erfolgsdruck und hat kürzlich mit dem Rauchen aufgehört. Entsprechend gereizt und ungerecht reagiert er, als Hans-Peter Brenner ihn zu seinem Übergewicht und seinem Rauchverhalten befragt. Dann stellt Quirin auch noch fest, dass Brenner nicht mal einen Doktortitel hat.

Darsteller:

Nadine Heller Julia-Maria Köhler

Frank Heller Daniel Wiemer

Quirin Härlein Oliver Fleischer

Moritz Heller Jerry James Wiest

Lisa Schroth Ella Zirzow

Hanno Brückner Kasimir Brause

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Hans-Peter Brenner Michael Trischan

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Katja Brückner Julia Jäger

und andere

Musik: Thomas Berlin, Martin Geerd Meyer

Buch: Klaus Jochmann

Regie: Mathias Luther