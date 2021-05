Seit langem ist Brigitte Kiesert ein großer Fan von Tom Peters, einem alternden Schlagerstar, der gerade ein Comeback erlebt. Als sie ihn persönlich trifft, will sie ihm endlich einen eigens für ihn komponierten Song geben. Tom jedoch will dem „aufdringlichen Fan“ ausweichen - es kommt zu einem Unfall. Beide, Tom und Brigitte, werden in die Sachsenklinik eingeliefert. Toms Manager Ingo Schäffer versucht, aus der Not eine Tugend zu machen und den CD-Verkauf anzukurbeln: Er nötigt Tom Peters, Brigitte Kiesert Anteilnahme vorzuspielen und ihr einen für die Presse inszenierten Krankenbesuch abzustatten. Brigitte durchschaut das Spielchen nicht und freut sich riesig. Als sie den Krankenbesuch allerdings erwidern will, verliert Peters die Nerven und verrät ihr die wahren Gründe für seinen Comeback-Versuch. Hans-Peter Brenner macht sich Sorgen um Philipp Brentano. Scheinbar übersteht der junge Arzt und Vater seine Erschöpfungszustände nur noch mit Medikamenten. Als Hans-Peter Philipp mit seinem Verdacht konfrontiert, gibt dieser sich empört. Er behauptet, lediglich Kopfschmerzmittel einzunehmen. Doch so leicht lässt sich Hans-Peter nicht täuschen: Um den Gegenbeweis anzutreten, schluckt Brenner selbst zwei von Brentanos Pillen.

Darsteller:

Dr. Roland Heilmann: Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch: Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein: Bernhard Bettermann

Prof. Dr. Gernot Simoni: Dieter Bellmann

Oberschwester Ingrid Rischke: Jutta Kammann

Barbara Grigoleit: Uta Schorn

Sarah Marquardt: Alexa Maria Surholt

Pia Heilmann: Hendrikje Fitz

Dr. Philipp Brentano: Thomas Koch

Schwester Arzu: Arzu Bazman

Charlotte Gauss: Ursula Karusseit

Otto Stein: Rolf Becker

Schwester Yvonne: Maren Gilzer

Hans-Peter Brenner: Michael Trischan

Dr. Elena Eichhorn: Cheryl Shepard

Dr. Rolf Kaminski: Udo Schenk

Brigitte Kiesert: Franziska Troegner

Tom Peters: Volker Lechtenbrink

Ingo Schäffer: Wayne Carpendale

und andere

Drehbuch: Klaus Jochmann

Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia

Kamera: Michael Ferdinand, Christoph Poppke

Regie: Christoph Klünker