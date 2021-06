Reinigungskraft Esther Thaler kommt mit einem stark schmerzenden Ekzem am Unterarm in die Klinik. Obwohl Dr. Rolf Kaminski kein Dermatologe ist, sieht er sich das Ekzem an, denn Esther muss schnellstens zurück an die Arbeit. Sie bangt um ihren Job, im Hotel soll Personal reduziert werden. Zurück im Hotel stolpert Gast Henning Kleinschmidt über Esthers Putzeimer und beschimpft sie daraufhin. In der Sachsenklinik erkennt Dr. Philipp Brentano schnell, dass Hennings Handgelenk gebrochen ist. Esther erfährt derweil von Kaminski telefonisch, dass sie keine Allergie oder Schuppenflechte hat, doch hinter ihrem heftigen, einseitigen Pruritus eine schwerwiegende Krankheit stecken könnte. Zu allem Übel ist ausgerechnet Henning kein normaler Hotelgast, sondern soll vielmehr den Personalabbau in Esthers Hotel managen. Roland therapiert Hannos psychosomatisch bedingte Kopf- und Bauchschmerzen. Aber sein Erfolg wird geschmälert, da seine Bemühungen, Baby Feli zu helfen, erneut scheitern. Maria bekommt zunehmend den Eindruck, dass Ina weiterhin an Kai interessiert sein könnte. Ina ahnt dies und tut alles, um ihr diesen Eindruck zu nehmen. Sie behauptet, eine Affäre mit dem Barkeeper Tom zu haben.

