Beim Frühstück hat Vera Bader einen ihrer seltenen wachen Momente und Dr. Rolf Kaminski glaubt, sie bis zur Ankunft der Betreuerin alleinlassen zu können. Doch Vera schnappt sich unbeobachtet Kaminskis Autoschlüssel und verursacht einen Unfall. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus kann sie sich an nichts mehr erinnern. Ihr Betreuer Kaminski erkennt, dass er endlich handeln muss. Auch Veras Unfallgegner Pepe Kleinert wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Ernsthafte Verletzungen hat er zwar keine, aber Dr. Roland Heilmann bemerkt bei Pepe auffällig gelbe Augen. Roland vermutet eine Hepatitis, entdeckt stattdessen jedoch im Bauchraum einen ungewöhnlich großen Tumor – möglicherweise ein Pankreaskarzinom. Pepe hat Angst, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Pflegerin Jasmin Hatem rät ihm, eine Liste all der Dinge aufzustellen, die er in seinem Leben noch machen will, die sogenannte "Löffelliste". Rolands Lebensgefährtin Katja bekommt immer mehr Probleme mit ihrem Sohn Hanno. Jetzt will er schon zu seinem Vater nach Berlin ausreißen. Als sich sogar Hannos Schwester Emma auf seine Seite stellt und Katja vorwirft, sich total egoistisch zu verhalten, fühlt sich Katja endgültig als schlechte Mutter.

Besetzung:

Dr. Sylvia Jessel Esther Esche

Pepe Kleinert Vincent Krüger

Vera Bader Claudia Wenzel

Jasmin Hatem Leslie-Vanessa Lill

Dr. Ilay Demir Tan Caglar

Emma Brückner Vivien Sczesny

Hanno Brückner Kasimir Brause

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Katja Brückner Julia Jäger

und andere

Musik: Thomas Berlin, Martin Geerd Meyer

Kamera: Heiko Merten

Buch: Aglef Püschel

Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge