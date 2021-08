Dr. Ina Schulte kommt mit ihrem Vater, Prof. Ewald Schulte, in die Sachsenklinik. Nur mit Mühe und Not konnte sie ihn dazu überreden. Ihr Vater, ein ehemaliger Klinikleiter, lebt in Weimar. Nach einem besorgten Anruf seiner Nachbarin hat Ina ihren Vater stark dehydriert vorgefunden. Außerdem bemerkt sie seine Unterleibsschmerzen. Doch Ewald will sich nicht untersuchen lassen. Erst als er in der Sachsenklinik auf seinen ehemaligen Schwiegersohn Dr. Kai Hoffmann trifft, öffnet er sich und offenbart gegenüber Kai, dass er ein Kolonkarzinom Stadium III hat. Doch operieren lassen will er sich partout nicht. Dunja Wolke hat vor fünf Monaten durch einen schweren Verkehrsunfall ihr linkes Bein fast vollständig eingebüßt. Nun quälen sie starke Schmerzen, die Dr. Kathrin Globisch in ihrer Schmerzklinik als Phantomschmerzen diagnostiziert. Sie bittet Kris Haas, sich um Dunja zu kümmern. Das tut er und entdeckt die Spiegeltherapiemethode. Kathrin ist beeindruckt. Katja Brückners Sohn Hanno zieht zu seinem Vater. Katja fällt das schwer, zumal der letzte gemeinsame Abend ungewöhnlich harmonisch verläuft. Am nächsten Morgen steht ihr nicht nur Emma bei, sondern auch Roland.

Besetzung:

Musik: Thomas Berlin, Martin Geerd Meyer

Kamera: Heiko Merten

Buch: Thomas Steinke

Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge