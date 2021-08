Dr. Roland Heilmann hat seinen großen Tag vor Ärzte-Kollegen, die er als Mitglieder für "Felimedis" gewinnen will. In dem Verband sollen alle Teilnehmer füreinander einstehen – mit ihrer Kompetenz, ihrem Wissen, Expertise und Kontakten und zunehmend vielleicht auch finanziell. Roland muss verdauen, dass auch Gesundheitsdezernent Clemens Seidel am "Symposium" teilnimmt. Als Seidel plötzlich den Tagungsraum verlässt, glaubt Roland, dies sei eine Provokation. Niemand ahnt, dass es Seidel nicht gut geht. Der wegen Totschlag verurteilte Dennis Karow verletzt sich bei einem Fluchtversuch aus der JVA schwer. Dr. Kai Hoffmann und Dr. Ilay Demir operieren ihn erfolgreich. Doch Dennis klagt, sich schon lange sehr krank zu fühlen. Ob Dennis nur simuliert, um nicht in die JVA zurückzumüssen? Kai und Ilay entscheiden sich, Dennis genauer zu untersuchen. Doch Dennis nutzt eine Gelegenheit erneut zur Flucht. In der Tiefgarage der Klinik trifft er ausgerechnet auf Seidel, der in seinem Auto sitzt und gerade einen Herzinfarkt erleidet. Otto Stein verhält sich seltsam und Sohn Martin sorgt sich. Dabei plant Otto heimlich eine besondere Überraschung zu einem geschichtsträchtigen Tag.

Besetzung:

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Dennis Karow Ilja Roßbander

Jasmin Hatem Leslie-Vanessa Lill

Dr. Ilay Demir Tan Caglar

Dr. Clemens Seidel Moritz von Zeddelmann

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Katja Brückner Julia Jäger

und andere

Musik: Thomas Berlin, Martin Geerd Meyer

Kamera: Marc Christian Weber

Buch: Klaus Jochmann

Regie: Theresa Braun