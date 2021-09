Stefanie Vollinger ist aus rätselhaften Gründen von der Straße abgekommen und in einen Wald gerast. Dr. Philipp Brentano, Dr. Kathrin Globisch und Dr. Roland Heilmann müssen ihr einen Ast herausoperieren, der sich in den Dünndarm gebohrt hat. Die Ärzte rätseln über den Grund für den Unfall. Auch Silvio Vollinger, Stefanies Ehemann, hat keine Erklärung. Aber die Ehe der beiden steckt offenbar in einer schweren Krise und sogar auf der Intensivstation kommt es zu einem heftigen Krach. Bei einem Junggesellinnenabschied erleidet Kamila Nowak einen Bänderriss und wird daraufhin von ihren Freundinnen in die Sachsenklinik gebracht. Dr. Ilay Demir nimmt sich ihrer gern an und zeigt dabei großes Interesse an den Freundinnen. Kamila vertraut sich derweil lieber Pfleger Kris Haas an: Obwohl sie die Trauzeugin des Bräutigams ist, sieht sie sich außer Stande, zur Hochzeit zu gehen. Dr. Ina Schulte kommt aus dem Urlaub und übernimmt die Behandlung von Marie Steins Baby. Als sie erfährt, dass Dr. Martin Stein den Kontakt zu seiner Enkelin vermeidet, versucht sie, ihn zu einem Besuch zu animieren.