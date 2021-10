Ausgerechnet Michael Linse ist der letzte Patient, den Dr. Roland Heilmann in der Notambulanz am Hauptbahnhof versorgen muss. Der Mann, der vor Jahren Dr. Kathrin Globisch vergewaltigt hat, ist sturzbetrunken in einen Teich gefallen und hat sich dabei das Bein verletzt. Sein Zustand macht die Einweisung ins Krankenhaus notwendig und die Umstände führen dazu, dass er in die Sachsenklinik kommt. Roland und sein Freund Martin Stein versuchen vergeblich, Michael Linses Aufenthalt vor Kathrin zu verbergen. Sarah Marquardts Mutter Hildegard taucht für einen angeblichen Überraschungsbesuch in der Klinik auf. Als Sarah sie etwas lieblos abwimmeln will, bricht Hildegard plötzlich melodramatisch zusammen. Da Sarah früher schon einmal den Verdacht hatte, dass ihre Mutter simuliert und sich dieser dann nicht bestätigte, nimmt sie diesmal deren Symptome ernst und macht sich wirklich Sorgen. Dr. Philipp Brentanos Untersuchungen führen jedoch zu keiner Diagnose. Schließlich kommt bei Oberschwester Arzu und Brentano der Verdacht auf, dass Hildegard diesmal wirklich simuliert.

Besetzung:

Hildegard Marquardt Doris Kunstmann

Marlies Böhmer Ursula Werner

Michael Linse Tom Jahn

Hanna Globisch Martha Haberland

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquard Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schult Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Dr. Ilay Demir Tan Caglar

und andere

Musik: Jörg Magnus Pfeil, Siggi Müller

Kamera: Victor Voss

Buch: Klaus Jochmann

Regie: Marco Gadge