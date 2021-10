Heute wird es hochdramatisch in der Sachsenklinik: Seit einigen Wochen liegt Marie, die Tochter von Martin Stein, schwanger auf der Intensivstation. Nun leidet das Ungeborene unter Herzrhythmusstörungen und soll so schnell wie möglich auf die Welt geholt werden. Martin ist davon überfordert und flüchtet in einen Patientenfall: Resa Niebur ist eine junge Frau wie Marie und sieht dieser auch noch ähnlich. Er diagnostiziert bei Resa das Horner-Syndrom und muss nun nach der Ursache suchen. Bei der Diagnostik stößt er auf ein Hirn-Aneurysma. Martin führt zusammen mit Neurochirurgin Dr. Lilly Phan die Operation bei Resa durch. Doch er bringt Lilly mit seinem Kontrollwahn an ihre Belastungsgrenze. Dadurch wird sie erneut von Selbstzweifeln geplagt, die bereits Maries Fall bei ihr ausgelöst hatten. Sarah Marquardts Mutter Hildegard hat sich bei ihrer Tochter einquartiert. Das Zusammenleben läuft nicht immer reibungslos. Sarah empfindet Hildegard zunehmend als übergriffig.

Personen:

Hildegard Marquardt Doris Kunstmann

Marie Stein Jule Marleen Schuck

Resa Niebur Emma Bahlmann

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Dr. Ilay Demir Tan Caglar

und andere

Musik: Jörg Magnus Pfeil, Siggi Müller

Kamera: Victor Voss

Buch: Stephanie Dörner

Regie: Marco Gadge