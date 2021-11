Sarah Marquardts Mutter Hildegard wohnt schon seit Wochen in Leipzig bei ihrer Tochter – und das alles nur, weil sie einem Heiratsschwindler aufgesessen ist. Doch der charmante Olivier geht Hildegard bis heute nicht aus dem Kopf. Als sie ihn zufällig in Leipzig sieht, steuert sie vollkommen überfordert mit dem Auto auf ihn zu und überfährt ihn beinahe. Olivier landet nach dem Unfall ausgerechnet in der Sachsenklinik. Dort wird schnell klar: Erstens, Olivier heißt eigentlich Oliver und zweitens ist er schon länger mit massiven Hüft-Problemen unterwegs. Sarah und Hildegard sind erleichtert, als Oliver vor der Polizei behauptet, auf der Straße gestolpert zu sein. Doch wie bekommen sie nun Hildegards Geld zurück? Dr. Kathrin Globischs Verhältnis zu ihrer Tochter ist weiterhin angespannt. Hanna merkt, ihre Mutter verbirgt in Bezug auf ihren Vater ein Geheimnis vor ihr. Und ausgerechnet jetzt soll auch noch ein geplanter Aufklärungskurs in der Sachsenklinik stattfinden, um Hanna und ihren Klassenkameradinnen zu helfen, besser mit ihrer Pubertät zurechtzukommen. Kathrin hat ihn vor Wochen selbst organisiert, als von der Begegnung mit Linse noch keine Rede war. Nun ist sie besorgt, dass Hanna eins und eins zusammenzählt.

Personen:

Hildegard Marquardt Doris Kunstmann

Marlies Böhmer Ursula Werner

Oliver Knoppke Dietrich Hollinderbäumer

Michael Linse Tom Jahn

Hanna Globisch Martha Haberland

Dr. Roland Heilmann Thomas Rühmann

Dr. Kathrin Globisch Andrea Kathrin Loewig

Dr. Martin Stein Bernhard Bettermann

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Dr. Philipp Brentano Thomas Koch

Arzu Ritter Arzu Bazman

Dr. Rolf Kaminski Udo Schenk

Dr. Ina Schulte Isabell Gerschke

Dr. Lilly Phan Mai Duong Kieu

Otto Stein Rolf Becker

Miriam Schneider Christina Petersen

Kris Haas Jascha Rust

Dr. Maria Weber Annett Renneberg

Dr. Kai Hoffmann Julian Weigend

Dr. Ilay Demir Tan Caglar

und andere

Musik: Jörg Magnus Pfeil, Siggi Müller

Kamera: Victor Voss

Buch: Ariane Lange

Regie: Marco Gadge