An ihrem Probetag hat aufgrund des hohen Patientenaufkommens niemand Zeit für die Assistenzärztin Emma Jahn. Sie trifft den jungen Patienten Philipp Sander, der eine Treppe hinab gestürzt ist. Dr. Matteo Moreau hält die junge Frau für eine Angehörige und stutzt schnell, als Emma ihm mit Wissen und Einsatz zeigt, warum sie eigentlich am JTK ist. Matteo schüttelt den Kopf: ein neuer Zwerg. Aber er lässt sie weitermachen. Trotz Verletzung gelten Philipps Gedanken einer Frau namens Thea Dietz und Emma ist sicher, dass es sich hierbei um Philipps Freundin handelt. Sie verspricht, Thea zu informieren. Thea gesteht Emma jedoch, dass sie nur eine Nacht mit Philipp verbracht hat, aber nicht in ihn verliebt ist. Obwohl sie sehr feinfühlig ist, bricht sie Philipp damit das Herz. In einer Übersprunghandlung überdosiert er seine Schmerzmittel. Emma ist darüber schockiert, aber Schmerz ist die reale Welt im Klinikum. Kann sie selbst ein Teil davon sein? Dr. Marc Lindner und Rebecca Krieger versorgen Petra Schlösser. Die ausgesprochen freundliche und bescheidene Frau ist gerade erst befördert worden und wird von ihren Kollegen nicht für voll genommen. Hinzukommt, dass sie es nicht gewöhnt ist, Entscheidungen als Vorgesetzte zu treffen. Aufgrund von Magenschmerzen behält Marc sie über Nacht da. Rebecca nutzt die Gunst der Stunde und gibt Petra Nachhilfe: Im „Streng-sein“ und im "Nein-sagen“. Das geht jedoch nach hinten los! Dr. Theresa Koshka macht ein Rätsel daraus, wo sie ihr Urlaub hinführen soll. Während die Kollegen alle falsch liegen, tauchen kleine Hinweise auf, dass jemand genau weiß, was sie vorhat. Ausbilder Dr. Elias Bähr hingegen sucht vergeblich nach mehr Respekt und stört damit das Teamgefühl.

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Mikko Rantala Luan Gummich

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Rebecca Krieger Milena Straube

Sarah Marquardt Alexa Maria Surholt

Sabine Niemann Annika Olbrich

Torsten Niemann Max Wagner

Anja Lokosch Aline Hochscheid

und andere

Buch: Jeanette Wagner

Regie: Micaela Zschieschow