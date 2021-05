Anne Sonnemann wird von ihrer Frau Tilda Sonnemann in die Notaufnahme gebracht. Die Erzieherin ist in der achten Woche schwanger und klagt über starke Bauchschmerzen. Unter Julia Bergers Leitung müssen sie und Rebecca Krieger sofort operieren. Sie können den Eileiter nicht retten. Nach der Operation ist klar, dass es für Anne noch schwieriger geworden ist, ein Kind zu bekommen. Rebecca wirft ein, dass ja auch Tilda schwanger werden könne. Tilda ist mit der Situation überfordert und stimmt vorschnell zu. Anne ist überglücklich. In der Zwischenzeit geraten die Halbschwestern Julia und Rebecca aneinander. Rebecca fühlt sich ungerecht behandelt und Julia fühlt sich nicht ernstgenommen. Plötzlich kommt es zu einer Komplikation bei Anne und sie müssen wieder an einem Strang ziehen. Der attraktive Frank Boger wird in der Notaufnahme eingeliefert. Er hatte einen Unfall mit seinem Motorrad. Als Emma Jahn eine Diagnose stellt, schreit Frank auf und schlägt sich auf den Hals. Eine Wespe hat ihn gestochen. Diese war vermutlich auch für den Unfall verantwortlich. Als er aufstehen will, um sich Prof. Dr. Karin Patzelt vorzustellen, erleidet er einen allergischen Schock. Trotz der Umstände scheint Frank nur Augen für Karin zu haben. Dr. Elias Bähr läuft als Ausbilder zu Höchstleistungen auf. Die Assistenzärzte wetteifern um eine besondere Operation. Die Oberärzte geben ihre Einschätzungen ab. Bis auf einen natürlich: Dr. Matteo Moreau schürt das Konfliktpotenzial.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Mikko Rantala Luan Gummich

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Rebecca Krieger Milena Straube

Emma Jahn Elisa Agbaglah

Anne Sonnemann Sandrine Mittelstädt

Tilda Sonnemann Anja Thiemann

Frank Boger Christoph Kottenkamp

und andere

Buch: Johannes Schröder

Regie: Daniel Anderson