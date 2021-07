Julia Bergers Tag wird auf den Kopf gestellt, als sie ein Notruf von Vanessa Nimmrich, ihrer Langzeitpatientin aus dem Kinderwunschzentrum, erreicht. Die junge Frau hatte offenbar einen Unfall, Julia macht sich sofort auf den Weg. Sie findet Vanessa am Fuße eines Felsens stark blutend vor. Julia schafft es, die junge Frau rechtzeitig ins Johannes-Thal-Klinikum zu bringen. Im OP erzählt sie ihrem Kollegen Dr. Elias Bähr, dass Frau Nimmrich insgesamt neun gescheitere Versuche, schwanger zu werden verkraften musste. Ob Vanessa wirklich einen Unfall hatte? Jakob Laurin will sicherheitshalber alles in seinem Leben kontrollieren. So auch die Schmerzen in seinem Knie, wegen der er ins JTK zu Dr. Matteo Moreau und Mikko Rantala kommt. Der angehende Astrophysikstudent gerät schnell mit Matteo aneinander, fasst aber Vertrauen zu Mikko. Als es in der OP zu Problemen kommt und Jakob wach wird, ist das für den sorgenvollen Patienten das Aus: Von Matteo will er sich nicht mehr behandeln lassen. Das kann der erfahrene Oberarzt nicht auf sich sitzen lassen. Und wie konnte Jakob währen der Operation aufwachen? Unterdessen übernimmt Tom Zondek die Betreuung der kleinen Rieke. Das Mädchen wird postoperativ versorgt, nimmt aber keine Nahrung zu sich. Erst der Assistenzarzt bekommt einen besonderen Zugang zu ihr. Neues Personal muss her! Das weiß auch Wolfgang Berger. Aber er steht zwischen den Fronten: Matteo will einen Facharzt, Prof. Dr. Karin Patzelt hingegen einen Oberarzt.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Mikko Rantala Luan Gummich

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Rebecca Krieger Milena Straube

Emma Jahn Elisa Agbaglah

Vanessa Nimmrich Sinha Melina Gierke

Jakob Laurin Lukas T. Sperber

und andere

Buch: Susan Jones

Regie: David Carreras