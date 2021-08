Bäckermeister Oliver Hermann wird ins Johannes-Thal-Klinikum eingeliefert. Er hat an der Teigknetmaschine eine schwere Handverletzung erlitten. Olivers Frau Estefania Piza Cevallos kommt gerade rechtzeitig, um zu erfahren, dass Oliver zudem an einer seltenen, aber aggressiven Blutkrankheit leidet. Ein großer Schock, denn das Paar hatte vor, demnächst nach Chile, Estefanias Heimat, auszuwandern. Als sie sich ineinander verliebten, hatten sie sich versprochen, die Hälfte ihres Lebens in Deutschland zu verbringen und die andere Hälfte in Chile. Marc Lindner sieht dieses Vorhaben nicht in naher Zukunft Wirklichkeit werden. Doch Oliver scheint darüber gar nicht so traurig zu sein. Mikko Rantala wurde aufgrund eines Bahnstreiks von dem sympathischen Johannes Förster nach Erfurt mitgenommen. Im klapprigen Oldtimer erreichen sie gerade so das Klinikum. Dort möchte der Assistenzarzt Johannes untersuchen. Dieser klagt über einen seit zwei Jahren anhaltenden Dauerschnupfen. Die Diagnose seiner Vorgesetzten Julia Berger lautet klar und deutlich „Männerschnupfen“. Hat Mikko den falschen Riecher? Um das herauszufinden, muss er die Untersuchung hinter Julias Rücken vornehmen. Elias Bähr hat alle Hände voll zu tun. Die Assistenzärzte brauchen neue Methoden für ihre Weiterentwicklung und dann taucht plötzlich Ameena Bähr auf, die Elias seit Jahren nicht mehr gesehen hat.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Mikko Rantala Luan Gummich

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Rebecca Krieger Milena Straube

Emma Jahn Elisa Agbaglah

Ameena Bähr Mira Mazumdar

Oliver Hermann Steffen Lehmann

Estefania Piza Cevallos Anastasia Papadopoulou

Johannes Förster Timon Ballenberger

und andere

Buch: Karolina Dombrowski

Regie: Mattes Reischel