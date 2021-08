Fachärztin Julia Berger und Assistenzarzt Ben Ahlbeck versorgen die Schülerin Hermine Sander, die mit schweren Krampfanfällen eingeliefert wird. Was sich als Ursache für die Schmerzen herausstellt, verschlägt den Ärzten kurz die Sprache: Hermine Sander ist im achten Monat schwanger, ohne es bemerkt zu haben. Eine Schwangerschaftsvergiftung zwingt Julia, das Baby sofort auf die Welt zu holen. Hermine steht unter Schock und kann nicht glauben, dass sie ein Baby in sich trägt. Nach der Entbindung sind Hermines Eltern für sie da, aber die junge Mutter kann mit der plötzlichen Veränderung in ihrem Leben nicht umgehen. Hermines Mutter ist sofort verliebt in das neugeborene Mädchen, aber Hermine ist entschlossen, das Baby niemals zu sehen! Rebecca Krieger kann sich ein Grinsen nicht verkneifen, als sie zur Arbeit kommt. Julia errät sofort, dass ihre Halbschwester die letzte Nacht nicht alleine verbracht hat. Doch für Rebecca war es lediglich ein schöner Abend, mehr nicht. Unverbindlichkeit war bisher ihr Motto. Aber als kurz darauf ihre nächtliche Eroberung Karim Al-Halabi in das JTK eingeliefert wird, nimmt der Tag eine rasante Wendung. Während sich Dr. Elias Bähr mit seinem Privatleben auseinandersetzen muss, trifft auch Julia eine Entscheidung, die ihre Zukunft verändern soll.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Mikko Rantala Luan Gummich

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Rebecca Krieger Milena Straube

Emma Jahn Elisa Agbaglah

Hermine Sander Greta Bohacek

Nina Sander Lara Joy Körner

Karim Al-Halabi Camill Jammal

und andere

Buch: Cornelia Deil

Buch: Laura Wagner

Regie: Mattes Reischel