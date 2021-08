In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte

Wolfgang Bergers Morgen beginnt anders als gedacht, als er Sina Kilic mit seinem Auto in einen Unfall verwickelt. Sina wird sofort ins Johannes-Thal-Klinikum gebracht, da ihr Bein schlimme Verletzungen aufweist. Prof. Dr. Karin Patzelt kann mit Tom Zondek in einer ersten Operation die zerstörten Gefäße reparieren. Dennoch kann eine Amputation nicht ausgeschlossen werden. Wolfgang ist zutiefst erschüttert und macht sich schwere Vorwürfe. Um die nächste OP besser vorzubereiten, wird Spezialist Dr. Philipp Brentano zu Rate gezogen. Als er Sina auf der Intensivstation besucht, erfährt er, dass die junge Architektin seit ihrer Kindheit lange Krankenhausaufenthalte gewohnt ist. Aber nun hat sie schreckliche Angst, ihr Bein zu verlieren. Dr. Elias Bähr begegnet einer alten Patientin wieder: Katharina Bischof. Die hübsche Feuerwehrfrau und Elias hatten sich nach der letzten Behandlung vor drei Jahren verabredet, doch aus dem Date wurde damals nichts. Nach dem operativen Eingriff an ihrem Handgelenk sieht Ben Ahlbeck die Chance, die Lage für seinen besten Freund zu sondieren. Mit allen Mitteln versucht er, Katharina Elias schmackhaft zu machen. Julia Bergers privater Planung macht der unregelmäßige Dienstplan gewaltig einen Strich durch die Rechnung. Rebecca Krieger glaubt, es wird ein Leichtes, die Dienste zu Julias Vorteil zu tauschen.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Mikko Rantala Luan Gummich

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Rebecca Krieger Milena Straube

Emma Jahn Elisa Agbaglah

Philipp Brentano Thomas Koch

Katharina Bischof Theresa Scholze

Sina Kilic Zeynep Bozbay

und andere

Buch: Iris Kannenberg

Regie: Mattes Reischel