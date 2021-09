Der neue Oberarzt Noah Mattes bringt die sympathische IT-Spezialistin Finja Wolters in die Notaufnahme des Johannes-Thal-Klinikums. Die junge Frau ist vor seinen Augen zusammengebrochen. Gemeinsam mit Marc Lindner und Ben Ahlbeck stellt Noah schnell fest: Finja hatte eine Organtransplantation und unter der OP-Naht hat sich eine Entzündung gebildet, die dringend behandelt werden muss. Als Finja nach der Operation wach wird, steht plötzlich ihr Bruder Robin Wolters an ihrem Krankenbett. Finjas Anblick nimmt ihn sichtlich mit, aber etwas Unausgesprochenes scheint zwischen den Geschwistern zu stehen. Werden sie sich wieder näherkommen und was passiert, wenn Finja das Spenderorgan tatsächlich abstößt? Leyla Sherbaz und Theresa Koshka bekommen es mit dem gutmütigen Peer Nürtinger zu tun, der nach einer Partynacht mit seiner jüngeren Traumfrau gestürzt ist. Als der Mann erst einschläft und dann während der Behandlung seiner Schulter ohnmächtig wird, stehen Theresa und Leyla vor einem Rätsel. Ob es wirklich die langen Partynächte sind, die dem 50-Jährigem so zusetzen? Als Leyla den jungen Ärzten eine Hospitation in einer renommierten Budapester Klinik in Aussicht stellt, ist die Konkurrenz unter ihnen voll entfacht.

Besetzung:

Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh

Dr. Matteo Moreau Mike Adler

Ben Ahlbeck Philipp Danne

Dr. Elias Bähr Stefan Ruppe

Dr. Theresa Koshka Katharina Nesytowa

Julia Berger Mirka Pigulla

Dr. Marc Lindner Christian Beermann

Tom Zondek Tilman Pörzgen

Dr. Emma Jahn Elisa Agbaglah

Rebecca Krieger Milena Straube

Mikko Rantala Luan Gummich

Prof. Dr. Karin Patzelt Marijam Agischewa

Wolfgang Berger Horst Günter Marx

Dr. Noah Mattes Christian Martin Schäfer

Finja Wolters Linda Belinda Podzsus

Robin Wolters Ludger Bökelmann

Peer Nürtinger Mathias Herrmann

und andere

Buch: Berthold Eversmann

Regie: Steffen Mahnert